لبنان يستقبل جثامين وجرحى رعاياه في اعتداء اسطنبول الإرهابي

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الاثنين، محاطا بعدد من الوزراء والمسؤولين في مطار رفيق الحريري الدولي جثامين 3 ضحايا لبنانيين و5 مصابين آخرين في اعتداء اسطنبول الإرهابي.

وكان على متن الطائرة اللبنانية التي نقلت الضحايا والمصابين من اسطنبول وفد من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الخارجية وفريق طبي وعدد من أهالي الضحايا والمصابين والناجين. وقال الحريري في تصريح للصحفيين في المطار "اننا نتابع مع الحكومة التركية التحقيقات بالنسبة للمجرم الذي ارتكب الجريمة". وأكد أن "الإرهاب يستهدفنا جميعا فهو يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة ويريدون أن يعيشوا". وشدد الحريري على أن " الإرهاب لا دين له وسنحاربه بأقوى ما عندنا وهو وحدتنا الوطنية وأن نبقى صفا واحدا". وقد نقل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني جثامين الضحايا الثلاثة والمصابين الخمسة إلى المستشفيات فيما أوضح رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير للصحفيين أن جريحة لبنانية لاتزال تتلقى العلاج في أحد مستشفيات اسطنبول لأن حالتها لاتسمح بنقلها. وكانت تركيا قد أعلنت يوم أمس عن مقتل 39 شخص وإصابة 65 آخرين بينهم مواطنين من بلدان أجنبية وعربية في هجوم إرهابي على ملهى ليلي في مدينة اسطنبول خلال احتفالات السنة الجديدة.