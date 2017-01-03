تونس تفكك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص بمدينة سليانة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 أفراد في منطقة قعفور بمدينة سليانة في شمال غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن وحدات الأمن بمدينة سليانة، فككت خلية إرهابية تتكون من 5 أفراد وحجزت حاسوبا وعدد من الكتب التكفيرية. وأضافت، أن الموقوفين كانوا يعملون على تجنيد الشباب لصالح الجماعات الإرهابية، موضحة أن أحد الموقوفين إعترف بتلقيه مبلغا ماليا من إرهابي مقيم في أوروبا. وأشارت، أن النيابة العامة أمرت بالإحتفاظ بجميع أفراد الخلية بتهمة "تكوين خلية إستقطاب لأغراض إرهابية ومخالفة قانون المساجد".