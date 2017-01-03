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الإعدام رميا بالرصاص في حق قاتل الطفل ياسين بتونس

  • 03/01/2017
  • الوكالات
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الإعدام رميا بالرصاص في حق قاتل الطفل ياسين بتونس تحميل الملف

أصدرت المحكمة، الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، الثلاثاء، حكما بالإعدام رميا بالرصاص، في حق العريف قاتل الطفل ياسين، بمنطقة الملاسين بالعاصمة العام 2016. وأفاد راديو شمن إف إم التونسي، نقلا عن محامي الدفاع عن عائلة الطفل ياسين، زبير اليحياوي، بأن المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، أصدرت حكما بإعدام القاتل رميا بالرصاص. تجدر الإشارة، إلى أن القاتل قام، صباح الـ17 من ماي 2016، بخطف الطفل ياسين العويشري، وهو في طريقه إلى الروضة صحبة شقيقته، واقتاده إلى إحدى الغابات وقام بالاعتداء عليه جنسيا ثم ذبحه بواسطة زجاجة. جدير بالذكر، أن مسيرة ضخمة لأهالي الملاسين، خرجت في الـ24 من ماي 2016، في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة، مطالبين بإعدام قاتل الطفل ياسين.

موضوع : الإعدام رميا بالرصاص في حق قاتل الطفل ياسين بتونس
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تعقيب

2017/01/04
هذا هو العدل الحقيقي و القصاص الحقيقي من المجرمين...ليس كما يحدث عندنا من استهتار بأرواح الأبرياء و الافلات السهل من العقاب و عدم تطبيق حكم الاعدام بحجة حماية حقوق الانسان...الجزائر و للأسف أصبحت غابة.
0
تعقيب
2 عياشي الجزائر العميقة 2017/01/04
لو طبق الاعدام في حق القتلة وقطع اليد للسراق لإرتحنا من كثير من الجرائم والمجرمين.
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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