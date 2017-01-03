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حدث هذا في السعودية.. احتجوا على تأخر أجورهم فكان مصيرهم السجن والجلد

  • 03/01/2017
  • الوكالات
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حدث هذا في السعودية.. احتجوا على تأخر أجورهم فكان مصيرهم السجن والجلد تحميل الملف

أصدرت محكمة سعودية، على عشرات من العمال الأجانب حكما بالسجن والجلد، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، العام 2016، على عدم تسديد مجموعة بن لادن أجورهم لأشهر عدة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. ولم تكشف صحيفتا الوطن، وعرب نيوز،  اللتان أوردتا الخبر جنسية العمال الـ49، كما لم يعلق موظفو السفارات الأجنبية على ذلك، بحسب وكالة فرانس برس. وقالت صحيفة الوطن، التي تابعت قضية بن لادن، منذ مطلع العام الماضي، إنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر، والجلد 300 جلدة، بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات. وأصدرت محكمة مكة المكرمة، على آخرين حكما بالسجن لمدة 45 يوما. وكانت صحيفة عرب نيوز، قد ذكرت، في ماي 2015، أن عمالا لم يتقاضوا أجورهم أحرقوا العديد من حافلات شركة بن لادن في مكة المكرمة. وأكدت السلطات، حينها أن 7 حافلات أُحرقت، إلا أنها لم تذكر السبب. جدير بالذكر، أن شركات انشاءات، على رأسها مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، تأخرت في دفع رواتب العمال، بعد انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة المملكة، على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها. وقالت الشركة، التي أسسها والد أسامة بن لادن، إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون في الشركة فور دفع الحكومة المتأخرات. إلى ذلك، لا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه، التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ينتظرون دفع أجورهم.

موضوع : حدث هذا في السعودية.. احتجوا على تأخر أجورهم فكان مصيرهم السجن والجلد
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(5 )

تعقيب
1 عبد الرؤوف الجزائر 2017/01/03
عنوان الموضوع يجب ان يكون حكم عليهم بالسجن والجلد لانهم احرقوا ممتلكات خاصة وعامة و التحريض على العنف
0
2017/01/04
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Allah yahdhik ya ouahad echiyat ta3 royaume saoudite (sahiounite)
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ابو عماد
2017/01/03
بلد يصدر الارهاب و يرعاه كيف لا يشرع ممارسته ضد الرعية الضعفاء خاصة و ان الطرف الاهم هو بن لادن صديق امريكا و حبيبها هذه الشريعة التي ورثوها من اجدادهم ابو جهل و مسيلمة الكذاب و الرجال بن عنفوة و سجاح بنت الحارث و ام جميل و ...............................و الحجاج .............
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3 الناقد الجزائر 2017/01/04
لا أدري لماذا يريدي البعض تقديس الشعب السعودي رغم أن المقدس هو المكان (مكة و المدينة) و ليس الأشخاص، فمن المعلوم أن مفتي السعودية أفتى بحرمة التظاهر في حين أنه يدعو (في نفس الوقت) للمسلحين السوريين بالنصر على بشار الأسد و يؤيد الخروج على الحاكم بالسلاح !
و النظام السعودي أيضاً يمد المعارضة السورية المسلحة بالمال و السلاح و يمنع مجرد التظاهر في بلاده !!!
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4 Khyro Algeri 2017/01/04
انا معاك ياابو عماد كلام في محلو انهم كلاب ومسونين عبدة للشيطان
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