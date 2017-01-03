حدث هذا في السعودية.. احتجوا على تأخر أجورهم فكان مصيرهم السجن والجلد

أصدرت محكمة سعودية، على عشرات من العمال الأجانب حكما بالسجن والجلد، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، العام 2016، على عدم تسديد مجموعة بن لادن أجورهم لأشهر عدة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. ولم تكشف صحيفتا الوطن، وعرب نيوز، اللتان أوردتا الخبر جنسية العمال الـ49، كما لم يعلق موظفو السفارات الأجنبية على ذلك، بحسب وكالة فرانس برس. وقالت صحيفة الوطن، التي تابعت قضية بن لادن، منذ مطلع العام الماضي، إنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر، والجلد 300 جلدة، بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات. وأصدرت محكمة مكة المكرمة، على آخرين حكما بالسجن لمدة 45 يوما. وكانت صحيفة عرب نيوز، قد ذكرت، في ماي 2015، أن عمالا لم يتقاضوا أجورهم أحرقوا العديد من حافلات شركة بن لادن في مكة المكرمة. وأكدت السلطات، حينها أن 7 حافلات أُحرقت، إلا أنها لم تذكر السبب. جدير بالذكر، أن شركات انشاءات، على رأسها مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، تأخرت في دفع رواتب العمال، بعد انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة المملكة، على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها. وقالت الشركة، التي أسسها والد أسامة بن لادن، إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون في الشركة فور دفع الحكومة المتأخرات. إلى ذلك، لا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه، التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ينتظرون دفع أجورهم.