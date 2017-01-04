تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا بسوسة في تونس

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بولاية سوسة الكشف عن خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و43 سنة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وأضاف البيان الوزاري أنه تم الكشف عن الخلية الإرهابية أمس الثلاثاء، بمدينة النفيضة ولاية سوسة التونسية. ومن خلال التحريات مع الموقوفين-يضيف البيان- إعترفوا بعقدهم إجتماعات سرية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم أصيلي مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة إضافة إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير أصيل الجهة ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابيّة ومحلّ تفتيش لفائدة الوحدات الأمنيّة.

وأكد المصدر نفسه أنه تم الإحتفاظ بكامل أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر".