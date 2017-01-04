إطلاق سراح صحفية اختطفت من منزلها قبل أكثر من أسبوع في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح الصحفية العراقية أفراح شوقي، التي اختطفت من منزلها في منطقة السيدية بجنوب غرب بغداد، من قبل جماعة مسلحة قبل أكثر من أسبوع.

وكشف ذات المصدر، أن خاطفي الصحفية أفراح شوقي أطلقوا سراحها منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في بغداد، وعادت إلى منزلها. موضحا أن الصحفية بصحة جيدة وهي الآن بين أفراد أسرتها. مشيرا، إلى أن التحقيقات حول الحادث ما زالت مستمرة. للذكر، فإن أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حديثة الصنع اختطفوا الصحفية أفراح شوقي التي تعمل في صحف عراقية في الـ 27 ديسمبر الماضي، من منزلها بمنطقة السيدية جنوب غرب بغداد، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.