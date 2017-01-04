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مقتل شرطي وإصابة ضابط في هجوم مسلح بمصر

  • 04/01/2017
  • النهار اون لاين
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مقتل شرطي وإصابة ضابط في هجوم مسلح بمصر تحميل الملف

أقدم مسلحين مجهولين، أمس الثلاثاء، على إطلاق النار صوب سيارة تابعة للشرطة المصرية بمنطقة الفيوم بجنوب القاهرة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ضابط بجروح بليغة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول أمني قوله، إن المسلحين كان يستقلان دراجة نارية حيث أطلاق النار على سيارة كان على متنها ضابط مصري وشرطي في منطقة الفيوم ثم لاذا بالفرار. وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي بعد إصابته بطلقتين على مستوى الصدر والرئة وإصابة الضابط بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة.  وتشهد مدن مصرية خاصة القاهرة في الاونة الأخيرة هجمات مماثلة باستخدام الدراجات النارية، ما يؤدي إلى مقتل 10 من رجال الشرطة. 

موضوع : مقتل شرطي وإصابة ضابط في هجوم مسلح بمصر
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