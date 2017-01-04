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مشروع قرار في الكونغرس يقضي باعتراف واشطن بالقدس عاصمة للإحتلال الصهيوني

  • 04/01/2017
  • النهار أون لاين
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مشروع قرار في الكونغرس يقضي باعتراف واشطن بالقدس عاصمة للإحتلال الصهيوني تحميل الملف

اقترح 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعا يقضي بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة والاعتراف بهذه المدينة عاصمة للمحتل الإسرائيلي.

وكشف تيد كروز، ودين هيلر، وماركو روبيو، الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن ولايات تكساس ونيفادا وفلوريدا، الثلاثاء عن مشروع القرار الذي أعدوه .

وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أكد أكثر من مرة اعتزامه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وشدد كروز، الذي تولى وصافة الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري متخلفا عن ترامب، أن القدس هي عاصمة موحدة ودائمة للإحتلال الصهيوني.  وأضاف كروز: "في نهاية المطاف، حان الوقت لتجاوز التصريحات المزدوجة والوعود المنتهكة وفعل ما قرره الكونغرس في عام 1995، وهو نقل سفارتنا رسميا إلى عاصمة حليفتنا العظيمة إسرائيل".

 

 

موضوع : مشروع قرار في الكونغرس يقضي باعتراف واشطن بالقدس عاصمة للإحتلال الصهيوني
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