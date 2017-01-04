منح تسهيلات للمستثمرين لإعادة إعمار حلب

كشف وزير السياحة السوري، بشر اليازجي، أن بلاده تدرس إمكانية إدخال تسهيلات للمستثمرين من أجل المساعدة في إعادة إعمار مدينة حلب وخصوصاً المدينة القديمة التي أصابها خراب كبير.

ونقل موقع "سبوتنيك" تصريحات الوزير "‎ندرس بشكل دقيق التسهيلات الواجب تقديمها لتحقيق الفائدة المتبادلة بين الدولة وبين المستثمر الذكي الذي يدرك خصوصية حلب وعوائد العمل فيها، وهذه التسهيلات ستضمن مصلحة المدينة وأبنائها قبل كل شيء".

وأضاف اليازجي: "خسارة حلب القديمة هي أكبر خسارة لمدينة سياحية في العالم وعلى كل منتمي للحضارة والإنسانية والبشرية أن يأسف ويشعر بحجم هذه الخسارة. إننا مستمرون بالتوثيق والمسح والتقييم للمنشآت والمواقع الأثرية السياحية والتحضير لورشة عمل يشارك بها جميع المعنيين تمهيدا لإطلاق برنامج ومخطط عمل تنفيذي لمدينة حلب القديمة". كما عبر الوزير عن ألمه لما حلّ بحلب من خراب ودمار بسبب "عقول الظلاميين الذين عملوا على نهبها وتدميرها بشكل ممنهج"، مستطرداً "لكن حلب اليوم عادت لمكانها، ونعمل على تقديم تسهيلات خاصة لكل المستثمرين الراغبين ببدء العمل في هذا القطاع أو معاودة العمل بمنشآتهم المتوقفة".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري، قد أعلنت، مساء يوم 22 ديسمبر، عن تحرير مدينة حلب من المسلحين، بشكل كامل، بعد خروج آخر مجموعة من المدينة.