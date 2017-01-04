حكومة الوفاق الوطني الليبية ترحب بأي مبادرة روسية لتحقيق المصالحة الوطنية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، إن المجلس يرحب بأي مبادرة روسية لتحقيق المصالحة الوطنية، بسبب مواقف موسكو "المتوازنة وعلاقاتها الجيدة مع كل الأطراف".

ودعا معيتيق موسكو، إلى "ممارسة دبلوماسيتها لإقناع الأطراف الأخرى القبول بالاتفاق السياسي الذي يحمل توقيعها، والانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بالدعم الدولي.

ومن جهة أخرى قال معيتيق: "على حفتر القبول بالاتفاق السياسي الليبي والعمل مع القيادة السياسية"، واضاف: على قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، القبول بالاتفاق السياسي الليبي، قائلا: "لا بديل عن الوفاق، وليبيا تبُنى بمشاركة كافة أبنائها". وأشار إلى أن الاتفاق السياسي جاء بعد عام من الحوار بين الأطراف الليبية.