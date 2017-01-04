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بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر

  • 04/01/2017
  • الوكالات
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بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر تحميل الملف

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه من العناصر الرئيسية، المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، الشهر الماضي. وأوضحت الوزارة، أنها ألقت القبض على أحد المتهمين الهاربين، واسمه كرم أحمد عبد العال، في حين لا يزال المتهم الآخر هاربا واسمه مهاب السيد قاسم هاربا، وفق رويترز. وأضافت أنه، جرى القبض أيضا على ثلاثة أشخاص، يشتبه في أنهم من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للاعتداء، والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية وهامة. وذكرت، أنها عثرت بحوزة أحدهم على ثلاث عبوات ناسفة وأسلحة وطلقات خرطوش، وأحيل المتهمون على النيابة العامة لاستجوابهم. يذكرن أن تفجير الكنيسة البطرسية، الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، أدى إلى مقتل 28 شخصا، ونفذه انتحاري يحمل حزاما ناسفا، وتبنى تنظيم داعش الاعتداء.

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بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر
موضوع : بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر
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