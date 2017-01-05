إسقاط 3 طائرات بدون طيار لداعش في الموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش حاولت استهداف القوات الأمنية في الموصل شمالي العراق.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم إن قوات الشرطة الاتحادية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار لداعش مضيفة أنها كانت تحمل قنابل وحاولت استهداف القوات الأمنية. كما حررت الشرطة الاتحادية مئات العوائل المحاصرة بمنطقتي الميثاق والصحة في الموصل وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن قوات الشرطة الاتحادية حررت مئات العوائل المحاصرة في مناطق الميثاق والصحة اثر تعرضها للقصف المتعمد من عناصر تنظيم داعش. وأضاف أن القوات قامت بنقل العوائل إلى المناطق الآمنة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. في الوقت نفسه دمر سلاح القوة الجوية العراقية معسكرا لعناصر تنظيم داعش في المنطقة الصحراوية شمالي قضاء راوة غربي العراق. وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان إن طائرات القوة الجوية دمرت أيضا أحد أوكار التنظيم وقتلت قياديين ومسؤولين كبار في داعش في إحدى القرى التابعة لقضاء حديثة. من جهة أخرى أصيب ثلاثة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في أبو غريب غربي بغداد. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.