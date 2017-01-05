السراج يعلن إلغاء قرارات المجلس الرئاسي الليبي لغياب التوافق

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أمس الأربعاء، عن إلغاء كافة قرارات المجلس التي غاب فيها التوافق بين أعضائه.

وأوضح السراج في كلمة متلفزة امس أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ومنذ الإعلان عنه وبعد حوار بين الليبيين دام قرابة العامين ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها لم يترك جهدا ولم يدخر وقتا لإنجاح التوافق بين جميع الأطراف والحرص ان لا يكون طرفا في التجاذبات السياسية والصراعات العسكرية . وأضاف " بحكم المسؤولية الوطنية التي رضيت ان اتحملها أعلن إلغاء كافة القرارات التي صدرت الأيام الماضية دون توافق والمتعلقة بتعيينات وظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا مع وافر التقدير والاحترام للأسماء المقترحة فالتوافق بشأنها واختيار الكفاءات لا يمكن التنازل عنها لأن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار ليبيا". ودعا كافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى الاجتماع وتحقيق مبدأ التوافق والكفاءة حول هذه القرارات الأخيرة ومراجعتها من جديد.