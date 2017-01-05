مقتل 5 عراقيين بعد انفجار سيارة مفخخة ببغداد

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، شرقي العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 5 اشخاص وإصابة 7 اخرين تصادف مرورهم لحظة الانفجار.

ومن جهته قال الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن، إن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة في منطقة العبيدي شرق بغداد، استهدفت تجمعا للمواطنين مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين. وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم "داعش الإرهابي لزعزعة أمن واستقرار بغداد .