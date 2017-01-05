القضاء على 38 عنصرا من داعش في قصف تركي بسوريا

تم القضاء على 38 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي خلال الـ24 ساعة الماضية في العمليات البرية والجوية للقوات التركية التي تجري في إطار عملية درع الفرات شمال سوريا.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان لها اليوم الخميس، أن القوات البرية قصفت 74 موقعا وهدفا لتنظيم داعش، ما أسفر عن القضاء على 20 مسلحا من بينهم قيادي في التنظيم .من جهة أخرى، أغارت المقاتلات التركية على 28 موقعا وهدفا للتنظيم في مدينة الباب وبزاعة وتادف و قبر المقري وزمار و السفلانية أدت إلى مقتل 18 مسلحا في ريف حلب الشمالي كما ساهم القصف الجوي في تدمير تحصينات ومواقع أسلحة ومراكز قيادة تنظيم داعش الإرهابي.