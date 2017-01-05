تفكيك خلية إرهابية تحرض الشباب على السفر إلى بؤر التوتر في تونس

كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي فككت خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر إرهابية تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة تنشط بين معتمدية بني حسان من ولاية المنستير وجهة الكرم الغربي بتونس العاصمة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه من خلال عمليات التحقق والتحري اعترف أفراد الخلية الإرهابية بعقدهم اجتماعات سرية بأحد المساجد بجهة الكرم الغربي والتي يتم خلالها تحريض الشباب على السفر إلى بؤر التوتر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك. وأضاف ذات المصدر، أنه تم الإحتفاظ بكامل أفراد الخلية وتم مباشرة دعوى ضدهم بتهمة الإنظمام إلى تنظيم إرهابي.