الإعلان عن القضاء على إرهابي قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب، العقيد أحمد المسماري، عن مقتل الارهابي "وسام بن حميد".

وقال المسماري على الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في تدوينه منذ قليل جاء فيها "الإرهابي نزار الطيرة بعد التحقيق معه يؤكد مقتل الإرهابي وسام بن حميد منذ 28 يوما في غارة جوية".

وأضاف المسماري عبر الصفحة أيضا أن "القوات المسلحة تقبض على الإرهابي نزار جلال الطيرة المتحدث باسم الدواعش في قنفودة وذلك بمنطقة البيضان شرق اجدابيا وهو يحاول الهروب، وأن ثلاثة عشر إرهابيا يفجرون أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل وحدات القوات المسلحة في منطقة ساونوا" حسب قوله.

ويعد الإرهابي وسام بن حميد أحد قيادي تنظيم القاعدة في ليبيا وهو أحد قيادي تنظيم أنصار الشريعة.