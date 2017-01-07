اعتقال مسؤول خلية تابعة لداعش في العراق

اعتقلت قوة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العراقية مسؤول خلية تابعة لداعش، جاء إلى محافظة البصرة مع زوجته بصفة نازحين، حسبما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم السبت، موضحا أنه متورط بشن هجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين.

وكشف ذات المصدر، أن قوة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب العراقية اعتقلت وسط البصرة بناء على معلومات استخبارية دقيقة مسؤول خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. واضاف أن المتهم يبلغ من العمر44 عاما جاء من ناحية جرف الصخر قبل تحريرها إلى البصرة مع زوجته الثانية بصفة نازحين. وأوضح المصدر، أن المتهم اعترف بتشكيل خلية إرهابية في البصرة تتكون من 4 عناصر كانت تحاول تجنيد المزيد من العناصر تمهيداً لشن اعتداءات، كما اعترف المتهم أيضاً بانتمائه إلى العديد من التنظيمات الإرهاببية وتنظيم القاعدة، وبعد ذلك إلى تنظيم داعش، وأنه قام في عام 2006 بالاشتراك مع 9 إرهابيين آخرين بقصف قوة للجيش العراقي بقذائف الهاون، وفي عام 2007 قصفوا مركز شرطة جرف الصخر، وفي نفس العام هاجموا بالطريقة ذاتها سرية طوارئ الشرطة في الناحية، كما أنه متورط بعد عام 2012 بزرع وتفجير عبوات ناسفة في المسيب وجرف الصخر، التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من القوات الأمنية العراقية. وتابع المصدر، أن المتهم كان ينتمي مع أشقائه الـ4 إلى تنظيم داعش، منهم اثنان هربا إلى مدينة الموصل، وثالث تم القضاء عليه خلال عملية تحرير مدينة الرمادي، والرابع تم القبض عليه وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.