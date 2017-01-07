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عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم مقرا للشرطة في تونس

  • 07/01/2017
  • النهار اون لاين
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عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم مقرا للشرطة في تونس تحميل الملف

أفادت صحيفة تونسية اليوم السبت، أن عصابة أشرار متكونة من 8 شبان هاجموا بالسيوف وآلات حادة مقرا للشرطة بمنطقة الكبارية بالعاصمة تونس، بصدد استرجاع دراجة نارية صادرتها فرق الشرطة من أحد أفراد العصابة أثناء دورية أمنية بالمنطقة.

وأوضحت صحيفة "الصريح"، أن وحدات الأمن، حجزت دراجة نارية لأحد أفراد العصابة المفتش عنه بعد أن تركها ولاذ بالفرار، خلال دورية أمنية بمنطقة الكبارية. وفورها وفي محاولة منهم لإسترجاع الدراجة، هاجمت العصابة بستعمال السيوف وآلات حادة ولحجارة مقر الشرطة، إلا أن أفراد الأمن تصدوا لهم. وأشارت الصحيفة، أن أفراد العصابة قاموا بتهشيم سيارة الشرطة وطعنوا عجلاتها كما همشوا وجهة المركز تم لاذوا بالفرار، بينما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أحد الفارين في حين لايزال باقي العصابة في حالة فرار.

موضوع : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم مقرا للشرطة في تونس
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