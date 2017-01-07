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هذه هي الدول التي ألقت عليها أمريكا 26 ألف قنبلة عام 2016

  • 07/01/2017
  • النهار أون لاين
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هذه هي الدول التي ألقت عليها أمريكا 26 ألف قنبلة عام 2016 تحميل الملف

ألقت الولايات المتحدة في 2016 حوالي 26171 قنبلة، على أراضي 7 دول، حسبما أفاد به الخبير الأمريكي في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، ميكا زينكو.

وذكر الخبير الأمريكي في مقالة نشرها على موقع مجلس العلاقات الخارجية في الإنترنت"CFR"، أن حظ سوريا من القنابل الأمريكية بلغ 12192 قنبلة، والعراق 12095 قنبلة، فيما كان نصيب أفغانستان 1337 قنبلة أمريكية، وليبيا 496، بينما تلقى اليمن 43، والصومال 12، أما باكستان، فقد سقط على أراضيها 3 قنابل فقط. وأوضح الخبير، إلى أن هذه الأرقام،  أقل من المعطيات الحقيقية، لأن القصف الجوي قد يشمل إلقاء العديد من القنابل في آن واحد، وأن هناك عمليات لم تنشر تفاصيلها. وذكر بأن المؤشر المذكور في 2016 يزيد بمقدار 3027 قنبلة على مؤشر عام 2015.وقال زينكو إنه جمع المعطيات حول سوريا والعراق مع زملائه، عن طريق استخدام تقارير  البنتاغون، وأرشيف الإنترنت. وخلال ذلك تبين له أن حصة الولايات المتحدة من القصف الجوي، للتحالف الدولي في عام 2016، ضد مواقع داعش في إطار عملية "العزيمة الراسخة" بلغت 79%.

 

 

 

 

 

 

موضوع : هذه هي الدول التي ألقت عليها أمريكا 26 ألف قنبلة عام 2016
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