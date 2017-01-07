السعودية تقضي على إرهابيين خطيرين بالرياض

تمكنت قوات الأمن السعودية، صباح اليوم السبت، من القضاء على إرهابيين خطيرين خلال عملية أمنية بحي يدعى الياسمين بشمال الرياض.

وقالت وسائل إعلام سعودية، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها تواجد إرهابيين إثنين بحوزتهم أسلحة ثقيلة وهم مخبأون بأحد المنازل بشمال الرياض. وفورها تحركت القوات الامنية وطوقت المنزل وطلبت من الإرهابيين تسليم نفسيهما إلا أنهما رفض وبدروا بإطلاق النار بتجاه رجال الأمن في محاولة منهم للفرار، مما استدعى الرد بالمثل ومقتل الإرهابيين. وأشار ذات المصادر، أنه خلال تبادل لإطلاق النار لم يصب أحد من رجال الأمن.