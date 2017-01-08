مقتل وإصابة 18 شخصا جراء إنفجار سيارة مفخخة بالعراق

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح، صباح اليوم الاحد، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سوق بمدينة الصدر بشرق العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية، عن مصدر أمني قوله، إن سيارة كانت مركونة بجانب الطريق قرب السوق المسمى جميلة بمدينة الصدر انفجرت، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى و12 جريحا. وأضاف، أن الإنفجار تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالمحلات التجارية وعدد من السيارات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الإنفجار، علما أن التفجيرات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.