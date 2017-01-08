داعش يفجر الجسر الرابع على نهر دجلة بالموصل

أقدم التنظيم الإرهابي المسمى داعش بتفجير "الجسر الرابع" الرابط ما بين شطري مدينة الموصل الشرقي والغربي بعد اقتراب القوات العراقية من نهر "دجلة" وسيطرتها على التقاطع المؤدي إليه.

وفي تصريح صحفي لقائد عمليات عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، قال إنه بعد تقدم قوات جهاز "مكافحة الإرهاب" وتحرير أحياء الفرقان "البعث سابقا" والأطباء الأولي والأطباء الثانية والتقدم باتجاه الجسر الرابع والسيطرة على التقاطع المؤدي إليه عصر اليوم فجر داعش الجسر. وأضاف يارالله أن ذلك جاء بعد "تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتجاه الجسر حيث تمت السيطرة على التقاطع المؤدي اليه تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم".

ويذكر أن القوات العراقية استعادت حتى الآن نحو 70 بالمئة من شرق مدينة الموصل لكنها لم تعبر نهر دجلة الذي يقسمها، حتى الآن لمواجهة التنظيم الذي لا يزال يبسط السيطرة على الجانب الغربي من المدينة.