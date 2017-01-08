إرهابي يكشف تفاصيل عملية إغتيال صحافيين تونسيين في ليبيا

قال إرهابي ليبي، إن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفان، تم إغتيالهما في ليبيا على يد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش.

وقال الإرهابي الليبي المدعو "عبد الرزاق ناصف عبد الرزاق علي"، في اعترافات نقلتها قناة الحدث اليبية، أمس السبت، إن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اغتيال في ليبيا، موضحا أن عملية الإغتيال جرت بعد إلقاء القبض عليهما من طرف مجموعة "سراج الغفير" التابعة لتنظيم داعش، ثم قاموا بنقلهما إلى أحد معاقلهم وشرعوا في التحقيق معهما قبل أن يتم إغتيالهما ودفنهما في مدينة درنة الليبية. وكشف، أن الإرهابي الذي نفذ العملية إغتيال الصحفيين يدعى "أبو عبد الله ضياحي" من جنسية تشادية، مضيفا أن العملية جاءت بعد فشل عملية المقايضة مع الحكومة التونسية حول إطلاق إرهابي يدعى "انيس الديك" تم القبض عليه في تونس. وأشار الإرهابي، أن عملية القبض عليهما كانت بحضور عناصر إرهابية تونسية.