واشنطن وسيول يخططان لتشكيل قوات خاصة لإغتيال زعيم كوريا الشمالية

أفاد مصدر عسكري في كوريا الجنوبية، أن بلاده تخطط مع نظيرتها الأمريكية لتشكيل قوات خاصة مشتركة توكل إليها مهمة تصفية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حال اندلاع الحرب بين الكوريتين.

وقال وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، التي أوردت الخبر، اليوم الأحد، إن القوات الخاصة المشتركة التي يخطط كلى الطرفين لتشكيلها، تضم حوالي ألف وألفي جندي وسوف يتم تشكلها خلال العام الجاري، مشيرة أن قيادة هذه الأخيرة ستكون من طرف كوريا الجنوبية، وسيخول لها مهام تصفية القيادة العسكرية والسياسية بكوريا الشمالية. وللإشارة، كثفت واشنطن وسيول في الآونة الأخيرة من مناوراتهما المشتركة، حيث تتدرب قواتهما وفقا لسيناريوهات تحاكي اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.