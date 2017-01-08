مشادات بالأيدي بين رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي وأحد نوابه

نشبت صبيحة اليوم الأحد أزمة سياسية بين إثنين من كبار القيادات السياسية في ليبيا، ممثلين في شخصي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأحد نوابه فتحي المجبري.

وقد انزلقت الأزمة بين الرجلين وعدم التفاهم بينهما إلى مشادات بالأيدي والملاسنات الكلامية، على إثر قيام المجبري باقتحام مكتب السراج أين كان بصدد عقد لقاء مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر. وقبل ذلك، كان المجبري قد قام بالاعتداء بالضرب على السكرتير الشخصي للسراج، بعدما حاول الأخير منعه من الدخول الى مكان عقد الاجتماع. وقد اضطر كوبلر الى الانسحاب من الاجتماع، لتندلع مشادات وملاسنات كلامية بين السراج ونائبه، حيث حاول هذا الأخير الاحتجاج على قيام رئيسه بإلغاء قرارات أصدرها قبل أيام. وكان فايز السراج قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن قراره بإلغاء جملة من القرارات تخص تعيينات في مناصب عليا مدنية وأمنية، أصدرها نائبه فتحي المجبري.