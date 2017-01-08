انفجار جثّة مفخّخة داخل ثلاجة حفظ الجثث في مستشفى في بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الأحد، بأن جثة مفخخة انفجرت داخل ثلاجة لحفظ الجثث في مستشفى بمدينة الصدر شرق بغداد، هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه بمنطقة جميلة. الذي خلّف أكثر من 20 قتيلا في هجومين على أسواق بغداد

ونقلت السومرية نيوز عن المصدر نفسه، إنّ جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن أضرار ماديّة، من دون حدوث خسائر بشرية.وأوضح المصدر، أنّ الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الإنتحاري الذي فجر نفسه صباح اليوم بمنطقة جميلة، شرقي بغداد. مشيرا إلى أن موادا متفجرة كانت موضوعة عند منطقة البطن من الجثة.يشار إلى أنّ، منطقة جميلة، شرقي العاصمة بغداد ، شهدت صباح اليوم تفجيرا انتحاريا آخر تبناه تنظيم داعش أسفر عن مقتل وجرح 22 شخصا.