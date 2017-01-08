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مجلس التضامن البيروفي مع القضية الصحراوية يجدد مساندته للشعب الصحراوي

  • 08/01/2017
  • وكالات
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مجلس التضامن البيروفي مع القضية الصحراوية يجدد مساندته للشعب الصحراوي تحميل الملف

جدد مجلس التظامن البيروفي مع القضية الصحراوية دعمه للحكومة والشعب الصحراوي ، في نضالها من اجل استعادة السيادة الوطنية من طرف المحتل المغربي .وكشف المجلس في بيان له اليوم الأحد ، دعمه المطلق للشعب الصحراوي ووضع اللآليات الازمة لذلك ،من خلال المصادقة على مجموعة من النقاط التي تصب في خدمة القضية الصحراوية أهمها ، التعريف بالقضية الصحرواية وجذورها و نقل معاناة الصحراويين اليومية من قمع وتشريد عبر وسائل الاعلام المختلفة ، مع ضغط المجلس على الحكومة البيروفية من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية ،وتوجيه نداء للأمم المتحدة من أجل الاسراع في القيام باستفتاء عاجل يقرر فيه مصير الشعب الصحراوي

موضوع : مجلس التضامن البيروفي مع القضية الصحراوية يجدد مساندته للشعب الصحراوي
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