مجلس التضامن البيروفي مع القضية الصحراوية يجدد مساندته للشعب الصحراوي

جدد مجلس التظامن البيروفي مع القضية الصحراوية دعمه للحكومة والشعب الصحراوي ، في نضالها من اجل استعادة السيادة الوطنية من طرف المحتل المغربي .وكشف المجلس في بيان له اليوم الأحد ، دعمه المطلق للشعب الصحراوي ووضع اللآليات الازمة لذلك ،من خلال المصادقة على مجموعة من النقاط التي تصب في خدمة القضية الصحراوية أهمها ، التعريف بالقضية الصحرواية وجذورها و نقل معاناة الصحراويين اليومية من قمع وتشريد عبر وسائل الاعلام المختلفة ، مع ضغط المجلس على الحكومة البيروفية من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية ،وتوجيه نداء للأمم المتحدة من أجل الاسراع في القيام باستفتاء عاجل يقرر فيه مصير الشعب الصحراوي