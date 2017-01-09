داعش يفجر معمل تكرير الغاز في ريف حمص بسوريا

أكدت مصادر في وزارة النفط السورية، أن التنظيم الإرهابي داعش أقدم على تفخيخ معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي، بعد أن تأكد أن الصور التي بثها التنظيم هي من داخل المعمل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن أحد مصادرها "إن الصور الأولى لتفخيخ المعمل هي فعلا من داخل المعمل أما صور الانفجار البعيدة لم يتم التأكد منها". وأوضح المصدر أنه في حال ثبت فعلا أن معمل غاز حيان تعرض للتفجير وفق الصور التي بثها تنظيم داعش، يكون بذلك قد دمر بعمل تخريبي أكبر منشأة اقتصادية في سوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011.

من جهة أخرى قالت مصادر ميدانية في القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الالمانية إن "أقرب نقطة للقوات السورية تبعد عن معمل غاز حيان حوالي 30 كيلومترا وإنهم لم يسمعوا صوت انفجار كبير في منطقة حيان".

وكان داعش أعلن الأحد أنه دمر شركة حيان للغاز شرق حمص بشكل كامل بتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة داخلها.