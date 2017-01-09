الإحتلال الصهيوني يعاقب كل فلسطيني فرح بعملية الدهس ويرفض تسليم جثة الشهيد

قرر المجلس الوزاري المصغر للإحتلال الصهيوني اتخاذ جملة من الخطوات العقابية ردا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل 4 جنود صهيونيين وإصابة 15 آخرين.

وعقد المجلس أمس جلسة مصغرة خاصة لمناقشة عملية الدهس وقرر خمسة إجراءات عقابية أبرزها، فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، حسب ما أفادت به إذاعة صهيونية.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الصهيونية، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" عن المعتقل الذي تعتبره إسرائيل خطرا على أمنها. كما قرر الكابينيت، هدم منزل الشهيد منفذ عملية الدهس الأسير المحرر فادي أحمد حمدان القنبر، الواقع في حي "جبل المكبر" بمدينة القدس في أقرب وقت ممكن، ومنع تسليم جثمانه لعائلته إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية، والقرار الخامس للمجلس الوزاري المصغر هو اعتقال كل فلسطيني "عبر عن فرحته" بعملية الدهس في القدس المحتلة.

و أعلن بنيامين نتنياهو عقب زيارته لمكان الحادث أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذ عملية الدهس من مؤيدي تنظيم داعش-حسبه-.