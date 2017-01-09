مقتل 9 شرطيين في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بسيناء المصرية

لقي 9 شرطيين حتفهم، وأصيب 10 آخرين على الأقل، في وقت مبكر اليوم الإثنين، بعد هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيا، بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر، حسبما أفاد به مصدر أمني مصري.

وكشف ذات المصدر، أن حاجز أمني المطافئ بحي المساعيد بمدينة العريش تعرض لهجوم إرهابي كبير إثر انفجار سيارة مفخخة بمحيطه، وتلاه إطلاق نار مكثف من مسلحين مجهولين. وأضاف المصدر، أن الهجوم أدى إلى مقتل 9 شرطيين اثنين وإصابة آخرين 10 على الأقل، وسقوط مبنى ملحق بالحاجز الأمني، فضلا عن هلع كبير لدى أبناء مدينة العريش عقب سمع دوى الانفجار الضخم.وأوضح المصدر، أن فرق الإسعاف أسرعت إلى مكان الهجوم وتم نقل الضحايا إلى مستشفي العريش العسكري.