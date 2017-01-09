الجيش التركي يقضي على 48 عنصرا من داعش في سوريا

تم القضاء على 48 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، في إطار عملية "درع الفرات" حسبما أفاد به الجيش التركي في بيان اليوم الإثنين.

وكشف ذات البيان، أن عملية السيطرة على مدينة الباب التي أطلقتها المعارضة السورية بريف محافظة حلب، مستمرة تحت غطاء ناري تركي مكثف.وأشار البيان، إلى استهداف 246 موقعا لتنظيم داعش الإرهابي في الباب، بينها مواقع دفاعية ومنشآت قيادة وأسلحة ومركبات. وأضاف البيان، أنه تم استهداف طائرات حربية تركية 23 موقعا للتنظيم في قرى الباب، بينها بزاغة والسفلانية، ما أدى إلى تدمير 10 مواقع و3 مقرات و10 ملاجئ .وأوضح البيان، أن العمليات البرية والجوية خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 48 إرهابيا من داعش.