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الجيش التركي يقضي على 48 عنصرا من داعش في سوريا

  • 09/01/2017
  • النهار أون لاين
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الجيش التركي يقضي على 48 عنصرا من داعش في سوريا تحميل الملف

تم القضاء على 48 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، في إطار عملية "درع الفرات" حسبما أفاد به الجيش التركي في بيان اليوم الإثنين.

وكشف ذات البيان، أن عملية السيطرة على مدينة الباب التي أطلقتها المعارضة السورية بريف محافظة حلب، مستمرة تحت غطاء ناري تركي مكثف.وأشار البيان، إلى استهداف 246 موقعا لتنظيم داعش الإرهابي في الباب، بينها مواقع دفاعية ومنشآت قيادة وأسلحة ومركبات. وأضاف البيان، أنه تم استهداف طائرات حربية تركية 23 موقعا للتنظيم في قرى الباب، بينها بزاغة والسفلانية، ما أدى إلى تدمير 10 مواقع و3 مقرات و10 ملاجئ .وأوضح البيان، أن العمليات البرية والجوية خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 48 إرهابيا من داعش.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : الجيش التركي يقضي على 48 عنصرا من داعش في سوريا
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تعقيب
1 mehdi mountather Algérie 2017/01/09
Cette tempête de neige en Usa et en Europe punition d'ALLAH donc la fin des guerres en Syrie en Irak en Libye en Yémen la fin de Daech Boko Haram et la fin d'israél avant le 11.1.2017 pour éviter la mort des européens et les américains par ces punitions d'ALLAH tempête de neige historique -100 séisme plus 7 tsunami séisme en plein neige les inondations les tornades les foudres grondement les météorites les boules de feu astéroïde .
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