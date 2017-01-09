الرئيس الفلسطيني يطالب نظيره الأمريكي بعدم نقل السفارة الأمريكية للقدس

وجَه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يطالبه بالتراجع عن قرار نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، بسبب المخاطر التي سيخلفها هذا القرار على عملية السلام.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مضومن الرسالة التي دعا من خلالها محمود عباس نظيره الأمريكي، إلى "عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال بضم القدس الشرقية، باطل ومخالف للقانون الدولي". وأضافت الوكالة، أن الرئيس الفلسطيني بعث رسائل أخرى إلى رؤساء كل من روسيا، والصين، وفرنسا، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس.