باكستان تطلق أوّل صاروخ قادرعلى حمل رؤوس نووية من على غوّاصة

أطلقت باكستان اليوم الإثنين أول صاروخ لها من على متن غواصة في استعراض للقوة في دولة تعتبر تطوير الصواريخ أسلوب ردع لخصمها الهند.حسبما أفاد به الجيش الباكستاني.

وقال الجيش، أنّ باكستان أُطلقت صاروخ "بابور-3" القادر على حمل رؤوس نووية، ويصل مداه إلى 450 كيلومترا من مكان مجهول في المحيط الهندي ومن المرجح أن يزيد ذلك التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان. وأضاف أنّ باكستان تعتبر هذا التطوير خطوة تجاه تعزيز سياسة ردع معقولة.وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الإستقلال عن بريطانيا عام 1947 وكل من الدولتين يطور صواريخ منذ أن أجريتا تجارب نووية في ماي عام 1998.