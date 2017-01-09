قطر تشرع بإنشاء سفارة لها بغزة

أفادت وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة قامت بعقد اجتماع تمهيدي مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص للحديث عن هذا المشروع المرتقب. للإشارة، فقد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع الخميس الماضي، بمشاركة مقاولي الشركات، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع.ومن المقرر أن يقام مبنى السفارة إلى الجنوب من ميناء غزة، وتحديدا على شارع الرشيد الساحلي، إذ تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.