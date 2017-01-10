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قتيل في انفجار قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي بسوريا

  • 10/01/2017
  • النهار أون لاين
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قتيل في انفجار قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي بسوريا تحميل الملف

خلف انفجار عبوة ناسفة أمس الإثنين، قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، مقتل شخص، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوكالة الرسمية إن "إرهابيين فجروا مساء أمس، عبوة ناسفة بعد وضعها بسيارة قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي  ما أسفر عن مقتل مواطن وأضرار مادية في الممتلكات". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن امس إنه "تأكد مقتل شخص جراء إصابته في انفجار في سيارته قرب مبنى البريد وسط مدينة القامشلي"  التي يتقاسم السيطرة عليها الأكراد وقوات الجيش السوري. وأكد المرصد أن الشخص الذي قضى في التفجير يعمل في مشفى النور بمدينة القامشلي كمتعاقد مدني لتسيير أمور المصابين من قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش"  وجرى استهدافه على الأرجح بعبوة ناسفة ،ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وسبق أن شهدت مدينة القامشلي هجمات وتفجيرات تبناها في الغالب تنظيم "داعش" الإرهابي.

موضوع : قتيل في انفجار قرب مبنى البريد بمدينة القامشلي بسوريا
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