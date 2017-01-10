القيادة الفلسطينية تنفي وجود عناصر من تنظيم داعش بالضفة الغربية

أكدت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن التنظيم الارهابي المسمى داعش لم يطأ الأراضي الفلطسينية، نافية اتهامات الإحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر من التنظيم بالضفة الغربية.

وشدد المتحدث بإسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، في تصريح صحفي، أن تنظيم داعش لا وجود له في الضفة الغربية، متهما الكيان الصهيوني بترويج "أكاذيب واتهامات باطلة حول نشاط للتنظيم في صفوف الفلسطينيين". وشدد ذات السؤول، على عدم وجود "أي معطيات أو وقائع لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بشأن وجود للتنظيم على مستوى الضفة". ويأتي هذا التصريح بعدما زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن أجهزة الأمن الفلسطينية "تعتقل حاليا 10 من ناشطي تنظيم داعش" في الضفة الغربية. كما قام شهيد فلسطيني بتنفيذ عملية دهس باستعمال شاحنته، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.