مقتل قياديين في داعش بينهم مساعد للبغدادي بغارة في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الإثنين، أن سلاح الجو العراقي نفذ غارة وسط مدينة الموصل بالعراق، خلفت مقتل 5 قياديين في تنظيم داعش، مشيرا أن من بينهم مساعد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية، عن المصدر الأمني قوله، إن القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت ضربة جوية في الموصل، وتحديدا في منطقة الإصلاح الزراعي، وتم خلالها قتل 5 إرهابيين، منهم "أبو لؤي" مساعد البغدادي. وأضاف ذات المصدر، أن الضربة الجوية نفذت على خلفية معلومات ومعطيات دائرة الاستخبارات العسكرية. وللتذكير، بدأ الجيش العراقي بمساندة الحشد الشعبي وقوات البيشمركة، عملية عسكرية بمدينة الموصل حملة اسم "قادمون يا نينوى"، بهدف طرد عناصر تنظيم داعش الذي يسيطرون عليها منذ عام 2014.