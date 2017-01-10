استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الإحتلال الصهيوني شمال الضفة الغربية.

ومن جهته قال الناطق بإسم الوزارة محمد عواودة ،إن الشاب يبلغ من العمر 32 عاما من مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، استشهد بعد أن أطلق جيش الإحتلال النار عليه. بدورها ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الجيش الصهيوني إقتحمت منزل الشهيد وهو أسير محرر في محاولة لإعتقاله، ثم أطلقت على رأس الشاب 6 رصاصات بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور. وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الشهيد وهو ملقى على الأرض داخل منزله مضرجا بالدماء. من جانبه ندد وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، العمل الإجرامي الذي قامت قوات الإحتلال الصهيوني بحق الشهيد بدم بارد، مبرزا أنها جريمة إضافية يجب التركيز عليها من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية. وقال المالكي، إن هذه الجريمة يجب نقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.