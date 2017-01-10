السييسي.. مصر تخوض بمفردها حربا حقيقية ضد الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض بمفردها حالة حرب حقيقة ضد الإرهاب، لها تكلفتها الكبيرة جدا ماديا وبشريا.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج مذاع على قناة فضائية مصرية، إن "هذه المواجهة لها تكلفتها الكبيرة جدا ماديا وبشريا ورغم هذا فقد أدت المواجهات إلى تراجع معدلات العمليات الارهابية وتم ضبط ملايين الدولارات الموجهة لتمويل العمليات الإرهابية خلال الشهور الثلاث الماضية وتدمير أكثر من ألف طن من المتفجرات في سيناء". ويعد شمال سيناء معقل الجماعات الإرهابية والتي كثيرا ما استهدفت فى الاشهر الماضية قوات الجيش والشرطة المصرية. في المقابل تشن هذه القوات حملات متواصلة لتصفية الجماعات الإرهابية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن "تكلفة مواجهة الإرهاب خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية ليست مادية فقط، ولكن تكبد خسائر في الأرواح من قوات الأمن والمدنيين". وطالب الرئيس المصري بـ "اصطفاف جميع أطياف النسيج الوطني لمواجهة كل هذه التحديات"، في "الظروف التى تمر بها مصر حاليا" مؤكدا أن الدولة "حريصة على عدم سقوط أبرياء خلال العمليات التي تتم في سيناء ضد الارهاب".