إيطاليا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس

كشف وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي، أن أيطاليا ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس والمغلقة وبقية السفارات الغربية منذ 2015 بسبب أعمال العنف .

وقال مينيتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، أمس الاثنين، إن السفير الإيطالي سيقدم أوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس .ولم يقدم الوزير تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة في طرابلس، التي شهدت عدة هجمات على سفارات ودبلوماسيين، لكنه أشار إلى أنه بحث مع المسؤولين الليبيين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها فيفري 2015 بعد استيلاء قوات ما يعرف بـ "فجر ليبيا" على العاصمة إثر معارك عنيفة .وأشاد بيان للخارجية الإيطالية باعادة فتح السفارة ورأى أنها إشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي وإشارة قوية على الثقة في عملية استقرار ليبيا. .يذكر، أن إيطاليا شهدت في السنوات الأخيرة تدفقا استثنائيا لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر المتوسط .وتحدث بيان لوزارة الداخلية الايطالية عن مرحلة جديدة من التعاون مع طرابلس من شأنها أن تؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعلن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة أنه اتفق مع الوزير الإيطالي على إطلاق مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي.