مقتل وإصابة 23 مدنيا في غارة للتحالف العربي باليمن

قال موقع "روسيا اليوم" الإخباري، إن 8 أشخاص أغلبهم طلاب قتلوا وأصيب 15 آخرين، في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على مدرسة في منطقة نهم بصنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي بمنطقة نهم، قوله إن "طيران التحالف العربي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية". وأضاف، أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى مكان الحادث لإنتشال جثة الضحايا وإسعاف الجرحى.