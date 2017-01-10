السعودية تدعوا إيران رسميا لبحث ترتيبات الحج

دعت المملكة العربية السعودية، طهران إلى بحث ترتيبات الحج الذي قاطعته إيران العام الماضي بعد وفاة المئات في حادث تدافع خلال شعائر الحج سنة 2015 حسب ما أكده مسؤول إيراني.

ويذكر أن أغلب المتوفين في الحادث كانوا إيرانيين ما أثار غضب إيران، وبعد الحادث بفترة قصيرة تدهورت العلاقات أكثر بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيا مما دفع إيرانيين غاضبين إلى اقتحام السفارة السعودية في طهران وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية على اثر ذلك.

وقال على غازي عسكر ممثل خامنئي لشؤون الحج فى تصريح اليوم الاثنين، إن إيران "تلقت رسميا دعوة من السعودية للاجتماع وإجراء محادثات ثنائية بشأن الحج." ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عسكر قوله إن المحادثات ستتناول الإقامة والنقل والسلامة والرعاية الطبية والتأشيرات والأمور المصرفية وإن بلاده سترد عليها فى الأيام المقبلة.