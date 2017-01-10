داعش يتبنى هجومي العريش المصرية

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية، أمس الاثنين، حسبما أفادت به وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وحسب ما كشفته وزارة الداخلية المصرية في بيان، فقد قتل 8 من رجال شرطة، ومدني، في هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش، كبرى مدن شمال سيناء، أمس الاثنين. وقالت وزارة الداخلية، إن مسلحين هاجموا نقطتي تفتيش أمنيتين في العريش، مضيفة، أن الهجوم الأول استهدف نقطة المطافئ الأمنية بالعريش أدى إلى مقتل أمين شرطة و6 شرطيين ومدني تصادف مروره في المنطقة. وأسفر أيضا عن إصابة 12 شخصا بينهم 6 من رجال شرطة .وأوضح البيان، أن 20 إرهابيا شاركوا في الهجوم الإرهابي الذي نفذ باستخدام قذائف "آر.بي.جي" وسيارة مفخخة وأسلحة آلية ومتوسطة وعبوات متفجرة. وقال البيان، إن القوات الأمنية بشمال سيناء تمكنت من التصدي لهجوم إرهابي مسلح. وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين، وقضت على 5 عناصر إرهابية أصابت 3 آخرين، كما نجحت قوات الأمن المصرية في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها .ويضيف البيان، إن قوات الأمن تصدت لهجوم ثان نفذته مجموعة إرهابية أخرى تضمن إطلاق النار بكثافة على نقطة المساعيد الأمنية وأجبرت المهاجمين على الفرار وأدى إلى مقتل شرطي.