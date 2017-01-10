برلمان البحرين يرجىء التصويت على مقترح لمنع الشباب من السفر إلى خمس دول

رجأ مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على الاقتراح يتعلق بمنع المواطنين من فئة الشباب من السفر إلى خمس دول هي إيران والعراق واليمن ولبنان وسوريا.

وقال مجلس النواب، في بيان إنه أرجأ التصويت على المقترح حيث لم يحصل طلب إدراج المقترح في الجلسة بصفة الاستعجال على أغلبية مؤيدة ولا أغلبية معارضة للمرة الثانية. و قد صوت بالموافقة 11 عضوا مقابل رفض 11 عضوا وامتناع اثنين عن التصويت، مشيرا إلى أن المجلس خول وزارة الداخلية وضع ضوابط لمثل هذا المنع. وتقدم عدد من أعضاء المجلس النواب الأسبوع الماضي باقتراح برغبة لرفعه إلى الحكومة بشكل عاجل ينص على أن تبادر الحكومة بمنع سفر المواطنين من فئة الشباب إلى الدول الخمس.