تونس تفكك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص بالمنستير

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 أشخاص بمدينة المنستير.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تتراوح اعمارهم بين 32 و47 عاما. وأضافت، أنه خلال التحقيق مع الإرهابيين إتضح أنهم كانوا يعقدون إجتماعات سرية وهم من أتباع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، مشيرة أنه بعدما قامت قوات الأمن بتفتيش أحد منازل الإرهابيين عثرت على كتب دينية ذات منحى تكفيري ومبلغا ماليا و30 صك بنكي. ومن جهتها، أمرت النيابة العامة، بالإحتفاظ بجميع أفراد الخلية بتهمة "الشبهة في تبييض وغسيل أموال "، "الإنضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية".