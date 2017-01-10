استئناف حركة الملاحة الجوية باسطنبول بعد تأجيل مئات الرحلات بسبب الثلوج

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف حركة الملاحة في مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول، بشكل طبيعي بعد إلغاء مئات الرحلات الداخلية والخارجية بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"التركية عن الشركة، أن الكثير من المسافرين أنهوا أمور تسليم الحقائب وفحص جوازات السفر بعد أن بدأت حركة الملاحة في المطار في العودة إلى طبيعتها من جديد. وكانت السلطات التركية قد ألغت قرابة 640 رحلة داخلية وخارجية بالمطار بسبب الثلوج التي تهاطلت بكثافة على مدينة اسطنبول خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقد أنهت سلطاتمطار أتاتوركتنظيف الثلوج المتراكمة على المدرجات وتجهيز الطائرات, في حين تعمل فرق حاليا على مدار الساعة على مراقبة المدرجات وتوفير حافلات لنقل الركاب وتجهيز أماكن وقوف الطائرات. يشار إلى أنه في يوم اعتيادي تهبط وتقلع أكثر من 1500 طائرة في مطار أتاتورك.