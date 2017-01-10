اعتقال 7 أطفال فلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة أمس الإثنين 7 أطفال فلسطينيين من مدينة القدس، حسبما ذكرته مصادر إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر ،أن جيش الاحتلال الصهيوني، اعتقل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس، خلال مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، مضيفة أنه تم اعتقال 4 أطفال آخرين من داخل البلدة القديمة. وفي ذات السياق، اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، على مسنة فلسطينية خلال اقتحامهم منازل في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وداهمت عدة منازل فيها واعتدت على سيدة مسنة أثناء مداهمة منزلها، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.