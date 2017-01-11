السعودية ترفع التجميد على المساعدات العسكرية للبنان

أفاد مصدر لبناني في الرياض مساء الثلاثاء، أن السعودية ولبنان اتفقا على إجراء محادثات حول إعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال المصدر في وفد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز "انتهى التجميد".

وأضاف المصدر "هناك تغيير فعلي، ولكن متى وكيف، علينا أن ننتظر لنرى"، لافتا إلى فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وتابع المسؤول اللبناني الذي لم يشأ كشف هويته أن ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيبحث مع نظيره اللبناني سبل إعادة العمل بهذه المساعدة.

وكانت السعودية جمدت مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على خلفية ما اعتبرت أنها مواقف عدائية من جانب بيروت ناتجة من خضوع لبنان لحزب الله الشيعي القريب من إيران.