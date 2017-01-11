قوات الإحتلال الصهيوني تطلق النار على منازل الفلسطينيين في غزة

إستهدفت قوات الإحتلال الصهيوني الواقعة شرق مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة اليوم الأربعاء، بوابل من الرصاص الحي من الرشاشات الثقيلة، منازل وأراضي الفلسطينيين الحدودية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الإحتلال الصهيوني المتواجدة على الشريط الحدودي في محيط موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المخيم، أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة تجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما ألحقت أضرارا مادية بمنزلين. وللإشارة، تتعمد قوات الاحتلال الصهيوني بشكل يومي إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والمزارعين في المناطق الحدودية شمالي وشرقي قطاع غزة.